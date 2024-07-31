YouTube стал показывать пользователям черный экран

Пользователи YouTube с блокировщиком рекламы в браузере столкнулись с проблемой черного экрана при попытке просмотра видео. Черный экран демонстрируется около шести секунд перед началом воспроизведения ролика.

Платформа активно борется с блокировщиками рекламы, чтобы привлечь пользователей к Premium подписке, стоимость которой составляет 14 долларов в месяц. Ранее YouTube показывал предупреждения для тех, кто блокирует рекламу, однако метод оказался неэффективным.

Действия YouTube уже вызвали волну критики со стороны пользователей. Черный экран прекращает демонстрироваться, если пользователь отключит блокировщик в браузере, однако в этом случае он будет вынужден смотреть рекламу.

На данный момент представители YouTube официально не прокомментировали появление черного экрана у пользователей. Россияне столкнуться с такой проблемой не могут, так как платформа отключила рекламу для пользователей из России.