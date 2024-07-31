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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина получила первую партию американских истребителей

Источник:
Sibnet.ru
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Первые истребители F-16 уже доставлены на Украину, их точное число не раскрывается. Ранее страны НАТО обязались передать Киеву первые самолеты до конца июля.

Пока неясно, смогут ли украинские летчики сразу использовать F-16, пишет агентство Bloomberg. Пресс-служба Минобороны Украины отказалась комментировать информацию о поступлении американских истребителей.

Первыми истребители передали Киеву Дания и Нидерланды, позже будут налажены поставки из Бельгии и Норвегии. До этого европейские страны организовали на своей территории обучение украинских летчиков.

Вашингтон ранее подтвердил, что намерен вооружить передаваемые украинской стороне истребители ракетами AGM-88 HARM класса «воздух-земля», высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса «воздух-воздух» AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Конфликты
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