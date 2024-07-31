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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Солдаты 53-й бригады ВСУ начали массово сдаваться в плен

Источник:
Sibnet.ru
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Солдаты 53-й бригады ВСУ начали массово сдаваться в плен в районе Торецка, который в настоящее время штурмуется российской армией.

Большинство сдавшихся военнослужащих — бойцы первого батальона бригады, пишет телеграм-канал «Военкоры Русской весны». В публикации приводятся имена и фотографии сдавшихся военных ВСУ.

Российские подразделения уже зашли в Торецк и ведут бои на улицах города, который находится в Донецкой народной республике. Ранее командование ВСУ признало, что сдача населенного пункта является лишь вопросом времени.

Армия России использует здесь уже проверенную стратегию, ранее примененную при освобождении Авдеевки — город окружен с трех сторон, при этом позиции ВСУ регулярно разрушаются планирующими авиабомбами.

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Оборона #Конфликты #Армия
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