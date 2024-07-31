Солдаты 53-й бригады ВСУ начали массово сдаваться в плен в районе Торецка, который в настоящее время штурмуется российской армией.

Большинство сдавшихся военнослужащих — бойцы первого батальона бригады, пишет телеграм-канал «Военкоры Русской весны». В публикации приводятся имена и фотографии сдавшихся военных ВСУ.

Российские подразделения уже зашли в Торецк и ведут бои на улицах города, который находится в Донецкой народной республике. Ранее командование ВСУ признало, что сдача населенного пункта является лишь вопросом времени.

Армия России использует здесь уже проверенную стратегию, ранее примененную при освобождении Авдеевки — город окружен с трех сторон, при этом позиции ВСУ регулярно разрушаются планирующими авиабомбами.