Многодетным отцам отказали в отсрочке от мобилизации

Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов, которые имеют трех и более детей.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента инициативной группой депутатов в сентябре 2022 года — спустя неделю после начала частичной мобилизации в России, однако до рассмотрения добрался только сейчас, и в итоге был отклонен.

Авторы законопроекта предлагали освободить от частичной мобилизации отцов трех и более детей, а также поднять возраст детей, при котором предоставляется отсрочка, с 16 до 18 лет.

В мае Комитет Госдумы по обороне порекомендовал отклонить его. В качестве обоснования было указано, что «защита Отечества — долг и обязанность гражданина РФ». Также отмечалось, что расширение перечня отсрочек негативно отразится на комплектовании Вооруженных сил РФ.

По действующему законодательству отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также отцам-одиночкам, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет.