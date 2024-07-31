Имя оказалось способно менять внешность людей

Внешность людей может меняться в зависимости от их имени, выяснили израильские ученые. По мнению исследователей, с годами лица приобретают черты, характерные для обладателей одинаковых имен.

В ходе исследования добровольцам показывали снимки различных людей и варианты имен, из которых требовалось выбрать наиболее подходящее к внешности. Как оказалось, большинство участников ответили правильно, но только в случае с лицами взрослых.

Затем ученые «скормили» системе машинного обучения большую базу данных с изображениями лиц людей разного пола и возраста. Оказалось, что внешность взрослых с одинаковыми именами часто оказывалась схожей по сравнению с обладателями разных имен.

С детьми никакой аналогичной схожести зафиксировать не удалось. Исследователи предположили, что внешность меняется со временем, при этом этот процесс зависит от полученного в детстве имени и связан с различными социальными стереотипами вокруг него.

Ключевой вывод исследования заключается в том, что социальные структуры оказывают такое сильное влияние на людей, что даже могут сформировать их внешность. Таким образом, давая ребенку имя, родители фактически «программируют» его будущую внешность.