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Имя оказалось способно менять внешность людей

Источник:
Proceedings of the National Academy of Sciences
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Внешность людей может меняться в зависимости от их имени, выяснили израильские ученые. По мнению исследователей, с годами лица приобретают черты, характерные для обладателей одинаковых имен.

В ходе исследования добровольцам показывали снимки различных людей и варианты имен, из которых требовалось выбрать наиболее подходящее к внешности. Как оказалось, большинство участников ответили правильно, но только в случае с лицами взрослых.

Затем ученые «скормили» системе машинного обучения большую базу данных с изображениями лиц людей разного пола и возраста. Оказалось, что внешность взрослых с одинаковыми именами часто оказывалась схожей по сравнению с обладателями разных имен.

С детьми никакой аналогичной схожести зафиксировать не удалось. Исследователи предположили, что внешность меняется со временем, при этом этот процесс зависит от полученного в детстве имени и связан с различными социальными стереотипами вокруг него.

Ключевой вывод исследования заключается в том, что социальные структуры оказывают такое сильное влияние на людей, что даже могут сформировать их внешность. Таким образом, давая ребенку имя, родители фактически «программируют» его будущую внешность.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

pepelmetal

Как же так, ведь весьмирсними?

mosquito__2010

буданову только не рассказывайте расстроится, ему ещё крым захватывать

pepelmetal

По зелямарафону у них одни перемоги, рассказывают что скоро до Урала дойдут! как же больно им трезветь...

scorpion2777

Украинец бывает иногда нормальным, если родился и вырос в России (СССР), а в укропии таких давно не осталось.