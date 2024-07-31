НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Новое приложение защитит ноутбук от кота

Источник:
Sibnet.ru
185 1

Приложение Catboard появилось в App Store, эта утилита защищает компьютер или ноутбук от любознательных котов, которые любят запрыгивать на клавиатуру

Если установить и запустить Catboard, на верхней панели появится иконка в виде кота. У программы только две опции, которые включают или отключают клавиатуру, говорится в описании разработчиков.

Также функция отключения клавиатуры доступна по быстрой команде control+command+k. Повторное нажатие команды вновь активирует клавиатуру. В заблокированном состоянии будут работать только трекпад или подключенные мышки.

Приложение предназначено для устройств на macOS, при этом для Windows похожая программа уже есть — она называется CatLock и доступна на GitHub бесплатно. Утилиту выпустил в начале июня 2024 года разработчик Richie Howell.

После установки пользователю доступна быстрая команда Ctrl+L — она блокирует клавиатуру, но не блокирует экран и мышь. При этом горячие клавиши, привязанные к ОС, продолжают работать. По мнению разработчиков, коты вряд ли смогут намеренно нажать сложную комбинацию клавиш.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Приложение идентифицирует собак по фотографии носа
Утвержден перечень предустановленных приложений на смартфоны
Microsoft случайно сломала BitLocker
Россиянам отключили монетизацию в Telegram
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
8312
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
7465
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
16543
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
772408
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
236406
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
17041
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
16765
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
993828
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
39487
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
38525
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Группировка ВСУ угодила в российский «котел»
Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Как же так, ведь весьмирсними?

mosquito__2010

буданову только не рассказывайте расстроится, ему ещё крым захватывать

pepelmetal

По зелямарафону у них одни перемоги, рассказывают что скоро до Урала дойдут! как же больно им трезветь...

scorpion2777

Украинец бывает иногда нормальным, если родился и вырос в России (СССР), а в укропии таких давно не осталось.