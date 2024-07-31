Новое приложение защитит ноутбук от кота

Приложение Catboard появилось в App Store, эта утилита защищает компьютер или ноутбук от любознательных котов, которые любят запрыгивать на клавиатуру

Если установить и запустить Catboard, на верхней панели появится иконка в виде кота. У программы только две опции, которые включают или отключают клавиатуру, говорится в описании разработчиков.

Также функция отключения клавиатуры доступна по быстрой команде control+command+k. Повторное нажатие команды вновь активирует клавиатуру. В заблокированном состоянии будут работать только трекпад или подключенные мышки.

Приложение предназначено для устройств на macOS, при этом для Windows похожая программа уже есть — она называется CatLock и доступна на GitHub бесплатно. Утилиту выпустил в начале июня 2024 года разработчик Richie Howell.

После установки пользователю доступна быстрая команда Ctrl+L — она блокирует клавиатуру, но не блокирует экран и мышь. При этом горячие клавиши, привязанные к ОС, продолжают работать. По мнению разработчиков, коты вряд ли смогут намеренно нажать сложную комбинацию клавиш.