Украинский дрон «Баба-яга» сбили с помощью приманки

Российские военные сбили дрон Вооруженных сил Украины «Баба Яга», используя для этого приманку.

В качестве приманки российские военнослужащие использовали сгоревший автомобиль УАЗ-452, который замаскировали в лесу, а внутри поместили окопные свечи, чтобы они создавали эффект нагретого двигателя, пишет «Страна.ua».

Рядом расположились стрелки с приборами ночного видения. Украинский беспилотник заинтересовался замаскированной машиной и подлетел поближе. В этот момент военные открыли огонь на поражение, им удалось уничтожить дрон.

Крупногабаритный дрон «Баба Яга» изначально создавался на Украине для сельскохозяйственной отрасли, однако теперь используется для скрытых ночных атак. Днем эти дроны не применяют из-за медлительности и большого размера.