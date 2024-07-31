Путин ввел новую выплату уходящим на СВО

Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца 2024 года заключат контракт для службы в зоне СВО. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что единовременная выплата положена россиянам, призванным на военную службу по мобилизации, бойцам, проходившим службу по призыву, а также другим гражданам России и иностранных государств.

Они должны заключить контракт о прохождении службы в Армии России для участия в спецоперации на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины.

При этом указанные лица не будут получать единовременную выплату, установленную указом главы государства от 2 ноября 2022 года, которая составляла 195 тысяч рублей. Минимальный срок контракта — один год.

Также глава государства рекомендовал властям регионов выплачивать военным, заключившим контракт для участия в СВО с 1 августа до конца 2024 года, по 400 тысяч рублей из средств субъектов.