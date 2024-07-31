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Инженер-авиаконструктор выиграл в лотерею астрономическую сумму

Источник:
Sibnet.ru
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Инженер-авиаконструктор из Москвы выиграл в лотерею «Спортлото «4 из 20» почти 170 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

По правилам этой игры, для получения суперприза участнику нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Чтобы повысить вероятность победы, инженер купил многотиражный билет за 1250 рублей.

Выигрыш москвича составил 169 966 702 рубля, сумма налога — 25 395 005 рублей. На расчетный счет победитель получит 144 571 697 рублей в установленные законодательством сроки, отмечается в сообщении.

Новоявленный мультимиллионер рассказал пресс-службе «Столото», что потратит одну часть выигрыша на покупку автомобиля, а другую — разделит между близкими. По словам мужчины, что делать с оставшимися деньгами, он решит позднее.

Победители с крупными выигрышами в соответствии с законодательством получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления, что позволяет избежать импульсивных трат.

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