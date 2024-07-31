НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Министр транспорта заявил о деградации дорог

Источник:
Sibnet.ru
191 1

Состояние федеральной сети автомобильных дорог в России деградирует, заявил министр транспорта России Роман Старовойт на заседании комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме.

«К сожалению, по разным причинам мы сейчас видим деградацию федеральной сети в том числе», — цитирует ТАСС Старовойта.

По его словам, в плохом состоянии находится и региональная и муниципальная сеть автомобильных дорог. «Но у нас всегда федеральная сеть была флагманом и ориентиром. К сожалению, с 2020 года мы видим постепенное снижение», — сказал Старовойт.

По его словам, сейчас главная задача — привести дороги в нормативное состояние, но не начинать новые большие стройки. Они будут в случае дополнительных возможностей, чтобы не было «недостроек».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Мэр Новокузнецка создаст «женский батальон» водителей автобусов
Новый аэропорт Иркутска оценили в баснословную сумму
Российские поезда получат прозрачные вагоны
Проезд по четвертому мосту в Новосибирске будет бесплатным при условии
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Группировка ВСУ угодила в российский «котел»
Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин ввел новую выплату уходящим на СВО
МИД России оценил перспективы переговоров с Украиной
Министр транспорта заявил о деградации дорог
Инженер-авиаконструктор выиграл в лотерею астрономическую сумму
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Индия допустила создание общего с Россией производства авто
44
Группировка ВСУ угодила в российский «котел»
44
Участник СВО стал главой спорта в Республике Алтай
34
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
33
Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России