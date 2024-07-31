Министр транспорта заявил о деградации дорог

Состояние федеральной сети автомобильных дорог в России деградирует, заявил министр транспорта России Роман Старовойт на заседании комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме.

«К сожалению, по разным причинам мы сейчас видим деградацию федеральной сети в том числе», — цитирует ТАСС Старовойта.

По его словам, в плохом состоянии находится и региональная и муниципальная сеть автомобильных дорог. «Но у нас всегда федеральная сеть была флагманом и ориентиром. К сожалению, с 2020 года мы видим постепенное снижение», — сказал Старовойт.

По его словам, сейчас главная задача — привести дороги в нормативное состояние, но не начинать новые большие стройки. Они будут в случае дополнительных возможностей, чтобы не было «недостроек».