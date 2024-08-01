Комедия «Тополиный пух» с Лапенко вышла в прокат

Российская романтическая комедия «Тополиный пух» с Антоном
Лапенко в главной роли вышла в прокат.
По сюжету, одинокий неудачник Саша работает охранником
в обменнике. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи
не получилось. Саша чувствует себя ненужным и несчастным, и не
имея возможности что-то изменить, решает покончить с жизнью.
Герою не хватает духа самому довести дело
до конца, он обращается за помощью к старому
приятелю — мужу своей бывшей жены. Но в самый ответственный
и неподходящий момент, Саша влюбляется в девушку, у него вновь
просыпается вкус к жизни и молодым людям придется пережить опасное
приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только
плохое, но и прекрасное.
Кроме Лапенко в фильме снялась Аглая Тарасова, исполнившая
главную женскую роль. Также в актерском составе Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон
Филипенко, Илья Борисов, Гоша Куценко.
Среди других новинок, в прокате появятся американская
музыкальная драма «Телец», французская фантастика «Империя», британский боевик «Герцогиня»
и российский триллер «Выпусти меня».