Комедия «Тополиный пух» с Лапенко вышла в прокат

Российская романтическая комедия «Тополиный пух» с Антоном Лапенко в главной роли вышла в прокат.

По сюжету, одинокий неудачник Саша работает охранником в обменнике. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи не получилось. Саша чувствует себя ненужным и несчастным, и не имея возможности что-то изменить, решает покончить с жизнью.

Герою не хватает духа самому довести дело до конца, он обращается за помощью к старому приятелю — мужу своей бывшей жены. Но в самый ответственный и неподходящий момент, Саша влюбляется в девушку, у него вновь просыпается вкус к жизни и молодым людям придется пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное.

Кроме Лапенко в фильме снялась Аглая Тарасова, исполнившая главную женскую роль. Также в актерском составе Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Илья Борисов, Гоша Куценко.

Среди других новинок, в прокате появятся американская музыкальная драма «Телец», французская фантастика «Империя», британский боевик «Герцогиня» и российский триллер «Выпусти меня».