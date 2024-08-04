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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Эксперт указал на беспомощность Украины перед стратегами Ту‑160

Источник:
«Известия»
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Российский стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160 практически не имеет аналогов в мире, Украина беспомощна перед ним, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Самолет может наносить удары в глубину на тысячи километров крылатыми ракетами различного назначения, в том числе с ядерными боеголовками.

«Ту-160 — это наш летающий ядерный щит, который практически не имеет аналогов в мире. Он не входит в зону противовоздушных систем, что есть на территории Украины. Киеву нечем ответить», — сказал «Известиям» Матвийчук.


Российский стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160
Российский стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160
Фото: Mil.ru / CC BY 4.0

Ранее украинское издание «Левый берег» сообщило, что командование ВСУ опасается массированных ударов России посредством Ту-160. Недавно российская сторона проводила тренировочные вылеты ракетоносцев, что может свидетельствовать о подготовке к атаке на инфраструктуру Украины, посчитали журналисты.

В апреле американский аналитик Брэндон Вайхерт заявил, что российский бомбардировщик Ту-160М2 нового поколения, вооруженный гиперзвуковыми ракетами, вызывает серьезные опасения на Западе.

Ту-160 является самым быстрым, тяжелым и крупным бомбардировщиком с ядерным оружием в мире. А самолет Ту-160М2 расширит эти возможности за счет гиперзвуковых ракет, отметил Вайхерт.

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Тема: Военная операция на Украине
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