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Потребление алкоголя в России снизилось более чем в два раза

Источник:
РИА Новости
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Потребление алкоголя в России удалось снизить более чем в два раза по сравнению с 2010 годом, заявила ведущий научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России, кандидат медицинских наук Анна Лобачева.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Европе снизилось потребление алкоголя из-за предпринятых Россией мер по этому процессу.

«К началу 2010-х годов Российская Федерация по уровню общего потребления алкоголя занимала четвертое место в мире, в 2,5 раза превышая среднемировой уровень и уступая лишь нескольким странам из бывшего СССР», — сказала Лобачева РИА Новости.

Сейчас, по ее словам, благодаря высокоэффективным методам антиалкогольной политики, проводимой государством, удалось достичь снижения потребления алкоголя более чем в два раза.

Она отметила, с 2009 года в России стали активно развиваться центры здоровья, создавались новые кабинеты медицинской профилактики. Также запустилась информационная кампания и масштабная работа с населением по пропаганде здорового образа жизни, уточнила Лобачева.

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