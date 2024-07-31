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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Российский электромобиль «Атом» рассекретил интерьер. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики российского электромобиля «Атом» завершили разработку салона и представили первый интерьер. В основе концепции дизайна — технологичность и минимализм.

Создатели не стали следовать тренду на огромные экраны и большое количество кнопок и сконцентрировались на функциональности и отсутствии визуального шума.

Салон представлен в двух цветах — темном и светлом. Для отделки использована экокожа и ткань.

На передней панели расположены кнопки переключения режимов движения, дефлектор климат-контроля и перчаточный ящик. Снизу — полка для смартфонов с беспроводной зарядкой Qi и двумя разъемами Type-C.

Вся основная информация для водителя выводится на проекционный дисплей. Для настроек и управления различными системами предназначен сенсорный дисплей на руле.

Передний ряд сидений имеет электропривод. Между сиденьями расположен подлокотник с подстаканниками. В спинки также интегрированы крепления ремней безопасности. Подлокотник есть и на заднем ряду сидений, в нем — подстаканники и дополнительные разъемы Type-C. Все сиденья оснащены подогревом.

Дисплей камеры заднего вида и видеорегистратор встроены в салонное зеркало. На левой передней стойке — дополнительная камера для идентификации водителя.

Начать серийное производство первого электрокара «Атом» планирует в 2025 году.

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