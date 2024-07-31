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Третий этап учений по применению ядерного оружия стартовал в России

Источник:
Sibnet.ru
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Третий этап учения нестратегических ядерных, проходящих по решению президента Владимира Путина, стартовал в России, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных Сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — отметили в российском военном ведомстве.

Военнослужащие Воздушно-космических сил России отработают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.

В свою очередь, личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для ОТРК «Искандер-М», снаряжения ими ракет и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

«Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач», — подчеркнули в Минобороны.

Первый этап учения нестратегических ядерных сил прошел в мае, второй — в июне. Во время маневров отработали подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия в частях Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ.

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Оборона #Армия #Военная политика #Оружие #Видеоновости
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Топ комментариев

pepelmetal

Как же так, ведь весьмирсними?

mosquito__2010

буданову только не рассказывайте расстроится, ему ещё крым захватывать

pepelmetal

По зелямарафону у них одни перемоги, рассказывают что скоро до Урала дойдут! как же больно им трезветь...

scorpion2777

Украинец бывает иногда нормальным, если родился и вырос в России (СССР), а в укропии таких давно не осталось.