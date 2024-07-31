МОК восхитился фото летящего серфингиста на Играх-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) восхитился фотографией бразильского серфингиста Габриэля Медины, на которой тот запечатлен в полете над волнами.

Фотограф Морган Маассен поймал кадр, на котором Медина и его серф парят в воздухе параллельно друг другу.

«Габриэль Медина и мать-природа объединили усилия для создания «фотографии Олимпиады», — говорится на сайте МОК. Там же спортсмена сравнили с Суперменом.

Медина — трехкратный чемпион мира, на Олимпиаде в Токио он стал четвертым.

Олимпийские соревнования по серфингу проходят во Французской Полинезии. Атлеты выступают на побережье Теахупоо на Таити, где одни из самых высоких волн в мире.