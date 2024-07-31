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МОК восхитился фото летящего серфингиста на Играх-2024

Источник:
Sibnet.ru
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Серфингист Габриэль Медина на Олимпиаде-2024
Фото: © Морган Маассен

Международный олимпийский комитет (МОК) восхитился фотографией бразильского серфингиста Габриэля Медины, на которой тот запечатлен в полете над волнами.

Фотограф Морган Маассен поймал кадр, на котором Медина и его серф парят в воздухе параллельно друг другу.

«Габриэль Медина и мать-природа объединили усилия для создания «фотографии Олимпиады», — говорится на сайте МОК. Там же спортсмена сравнили с Суперменом.

Медина — трехкратный чемпион мира, на Олимпиаде в Токио он стал четвертым.

Олимпийские соревнования по серфингу проходят во Французской Полинезии. Атлеты выступают на побережье Теахупоо на Таити, где одни из самых высоких волн в мире.

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Топ комментариев

pepelmetal

Как же так, ведь весьмирсними?

mosquito__2010

буданову только не рассказывайте расстроится, ему ещё крым захватывать

pepelmetal

По зелямарафону у них одни перемоги, рассказывают что скоро до Урала дойдут! как же больно им трезветь...

scorpion2777

Украинец бывает иногда нормальным, если родился и вырос в России (СССР), а в укропии таких давно не осталось.