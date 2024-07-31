НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Художница создала «Письмо с того света» от героя ДНР

Источник:
Sibnet.ru
382 7

Художница и поэт Божена Доду создала портрет героя ДНР Михаила Толстых и написала стихотворение «Письмо с того света».

Герой художницы Михаил Толстых (позывной Гиви) — военачальник Донецкой Народной Республики, полковник НМ ДНР (2016 год). Герой ДНР, командир Отдельного гвардейского батальона «Сомали» (2014—2017 годы). Участник ключевых событий Войны на Донбассе, в том числе в боях за Славянск и за Иловайск, участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

Толстых погиб в феврале 2017 года. Его убили в собственном кабинете на базе батальона «Сомали» в городе Макеевка, ДНР.  Кабинет Гиви обстреляли из реактивного огнемета «Шмель». В связи с его гибелью в ДНР был объявлен трёхдневный траур.

«В период рисования портрета и знакомством с личностью Михаила Толстых мне приходили строки/фразы, которые стали стихотворением. Искусство помогает нам вновь почувствовать энергетику и взгляд дорогих сердцу людей», — сказала Sibnet.ru Божена Доду.

Доду рассказала, что для прочтения стихотворения использовала искусственный интеллект. При помощи нейросети был сгенерирован голос. Для каждой строки была подобрана определенная интонация, чтобы создать эффект живой речи.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук вынесли суровый приговор
Фотограф выдал реальный снимок за работу ИИ
Путин вручил орден Дружбы Стивену Сигалу
Прокуратура потребовала изъять «Вредные советы» Остера
смотреть все
Культгид #Искусство
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Группировка ВСУ угодила в российский «котел»
Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО
Обсуждение (7)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Самое обсуждаемое
59
Индия допустила создание общего с Россией производства авто
44
Группировка ВСУ угодила в российский «котел»
44
Участник СВО стал главой спорта в Республике Алтай
34
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
33
Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России