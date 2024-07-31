Художница создала «Письмо с того света» от героя ДНР

Художница и поэт Божена Доду создала портрет героя ДНР Михаила Толстых и написала стихотворение «Письмо с того света».

Герой художницы Михаил Толстых (позывной Гиви) — военачальник Донецкой Народной Республики, полковник НМ ДНР (2016 год). Герой ДНР, командир Отдельного гвардейского батальона «Сомали» (2014—2017 годы). Участник ключевых событий Войны на Донбассе, в том числе в боях за Славянск и за Иловайск, участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

Толстых погиб в феврале 2017 года. Его убили в собственном кабинете на базе батальона «Сомали» в городе Макеевка, ДНР. Кабинет Гиви обстреляли из реактивного огнемета «Шмель». В связи с его гибелью в ДНР был объявлен трёхдневный траур.

«В период рисования портрета и знакомством с личностью Михаила Толстых мне приходили строки/фразы, которые стали стихотворением. Искусство помогает нам вновь почувствовать энергетику и взгляд дорогих сердцу людей», — сказала Sibnet.ru Божена Доду.

Доду рассказала, что для прочтения стихотворения использовала искусственный интеллект. При помощи нейросети был сгенерирован голос. Для каждой строки была подобрана определенная интонация, чтобы создать эффект живой речи.