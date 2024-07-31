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Смерч раскидал самолеты в аэропорту. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Смерч разбросал самолеты и вертолеты в аэропорту Бегишево в Нижнекамске — кадры с последствиями непогоды опубликовали в соцсетях.

На видео попал момент, когда смерч переворачивает один самолет и сдвигает еще несколько.

Под ударом стихии оказались учебно-тренировочные самолеты Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации и вертолет Eurocopter AS-350. Повреждения получили топливозаправщик, три автобуса и три ангара.

Пострадали два работника аэропорта Нижнекамска — у них легкие травмы, госпитализация им не потребовалась.

По данным телеграм-канала «Авиаторщина» один из Diamond-42 придется списать. Это достаточно редкое воздушное судно: во всей стране сегодня насчитывается чуть больше 45 учебных двухдвигательных самолетов Diamond-42. Только девять из них имеют действующий сертификат летной годности.

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ЧП #Происшествия #Природа
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