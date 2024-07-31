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Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Источник:
ТАСС
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Радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политического бюро Исмаила Хании в Иране.

Это произошло в результате израильского рейда на его резиденцию в Тегеране после участия Хании в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, приводит ТАСС сообщение ХАМАСа.

Группировка назвала нападение «вероломным» и обвинило в нем «сионистов».

Ранее о гибели Хании сообщило агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана. Хания и один из его телохранителей «приняли мученическую смерть» после того, как их резиденция была атакована, передает агентство.

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ЧП #Громкое дело #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

буданову только не рассказывайте расстроится, ему ещё крым захватывать

pepelmetal

Как же так, ведь весьмирсними?

pepelmetal

По зелямарафону у них одни перемоги, рассказывают что скоро до Урала дойдут! как же больно им трезветь...

scorpion2777

Украинец бывает иногда нормальным, если родился и вырос в России (СССР), а в укропии таких давно не осталось.