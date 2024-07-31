Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политического бюро Исмаила Хании в Иране.

Это произошло в результате израильского рейда на его резиденцию в Тегеране после участия Хании в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, приводит ТАСС сообщение ХАМАСа.

Группировка назвала нападение «вероломным» и обвинило в нем «сионистов».

Ранее о гибели Хании сообщило агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана. Хания и один из его телохранителей «приняли мученическую смерть» после того, как их резиденция была атакована, передает агентство.