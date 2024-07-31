Создает новых пользователей: мемы про Дурова и детей

Заявление основателя Telegram Павла Дурова о том, что у него не меньше 100 детей из-за активного пополнения банка спермы, стало самым обсуждаемым за сутки в Сети. Интернет наполнился шутками и мемами на эту тему.

Дуров в посте написал, что у него более 100 биологических детей в 12 странах мира, поскольку 15 лет назад он стал донором спермы.

Миллиардер отметил, что его биоматериал все еще доступен для использования в одной из московских клиник. Он также пообещал открыть доступ к своей ДНК, чтобы его детям было легче найти друг друга.

В мемах пользователи Сети пошутили, что Дуров создает новых пользователей Telegram, и припомнили бизнесмену, как он убрал «стену» во «ВКонтакте».

По словам Дурова, впервые о донорской сперме его попросил один из друзей, который не мог с женой иметь детей из-за проблем с фертильностью.

«Руководитель клиники сказал мне, что "высококачественный донорский материал" в дефиците и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему количеству пар», — отметил бизнесмен.