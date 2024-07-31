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Выросла доля россиян с избыточным весом

Источник:
Sibnet.ru
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Доля россиян с избыточным весом за последние пять лет выросла, свидетельствуют результаты исследования Росстата.

В 2023 году от лишнего веса страдали 62,6% жителей страны в возрасте старше 19 лет, тогда как в 2018-м — 61,7%, следует из данных выборочного наблюдения рациона питания населения.

Доля россиян с нормальным весом за указанную пятилетку снизилась с 36,3% до 35,7%. Число лиц с предожирением выросло с 40,1% до 43,9%, с ожирением первой степени снизилось с 15,7% до 14%, второй степени — с 4,3 до 3,6%, третьей степени — с 1,6% до 1,1%.

Больше всего с проблемами ожирения сталкиваются мужчины: число лиц с нормальным весом снизилось с 34% до 30,9%, а доля тех, у кого наблюдается предожирение, выросла с 46,9% до 52,4%.

Доля женщин с нормальным весом за указанный период выросла с 38,1% до 39,4%, но в то же время число тех, у кого имеется предожирение, увеличилось с 34,7% до 37,1%.

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Топ комментариев

mosquito__2010

буданову только не рассказывайте расстроится, ему ещё крым захватывать

pepelmetal

Как же так, ведь весьмирсними?

pepelmetal

По зелямарафону у них одни перемоги, рассказывают что скоро до Урала дойдут! как же больно им трезветь...

scorpion2777

Украинец бывает иногда нормальным, если родился и вырос в России (СССР), а в укропии таких давно не осталось.