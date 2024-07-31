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Белоусов предупредил главу Пентагона о неуправляемой эскалации

Источник:
ТАСС
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Министр обороны России Андрей Белоусов в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином 12 июля предупредил его о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Все контакты с американскими представителями на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам преследуют сугубо утилитарные цели. Недавний контакт министров обороны двух стран в этом плане не исключение», — сказал Рябков ТАСС.

По его словам, «с российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона».

«Сделано это предупреждение [было] во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми», — пояснил Рябков.

12 июля состоялся второй после назначения на должность главы Минобороны РФ телефонный разговор Белоусова с Остиным. Газета The New York Times сообщила, что главы оборонных ведомств обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против РФ.

Источники газеты указали, что Пентагон не был в курсе украинской операции и воспринял предупреждение Москвы «настолько серьезно, что связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

буданову только не рассказывайте расстроится, ему ещё крым захватывать

pepelmetal

Как же так, ведь весьмирсними?

pepelmetal

По зелямарафону у них одни перемоги, рассказывают что скоро до Урала дойдут! как же больно им трезветь...

scorpion2777

Украинец бывает иногда нормальным, если родился и вырос в России (СССР), а в укропии таких давно не осталось.