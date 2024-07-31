Белоусов предупредил главу Пентагона о неуправляемой эскалации

Министр обороны России Андрей Белоусов в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином 12 июля предупредил его о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Все контакты с американскими представителями на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам преследуют сугубо утилитарные цели. Недавний контакт министров обороны двух стран в этом плане не исключение», — сказал Рябков ТАСС.

По его словам, «с российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона».

«Сделано это предупреждение [было] во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми», — пояснил Рябков.

12 июля состоялся второй после назначения на должность главы Минобороны РФ телефонный разговор Белоусова с Остиным. Газета The New York Times сообщила, что главы оборонных ведомств обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против РФ.

Источники газеты указали, что Пентагон не был в курсе украинской операции и воспринял предупреждение Москвы «настолько серьезно, что связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».