Лукашенко помиловал приговоренного к расстрелу немца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого».

«Рико Кригер — гражданин Германии. Оказывается, только в 1993 году родился. <...> Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания», — приводит «Пул Первого» слова Лукашенко, сказанные им на совещании.

Кригера обвинили по шести статьям: «Акт терроризма», «Агентурная деятельность», «Наемничество», «Создание экстремистского формирования либо участие в нем», «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» и «Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения».

По версии следствия, въехавший в Белоруссию туристом Кригер по заданию СБУ вел разведку и фотографировал военную технику. Полученные данные он отправил представителю украинской спецслужбы, считает следствие.

20 июля стало известно о вынесении смертного приговора гражданину Германии. 30 июля Кригер обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании.