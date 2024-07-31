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Лукашенко помиловал приговоренного к расстрелу немца

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого».

«Рико Кригер — гражданин Германии. Оказывается, только в 1993 году родился. <...> Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания», — приводит «Пул Первого» слова Лукашенко, сказанные им на совещании.

Кригера обвинили по шести статьям: «Акт терроризма», «Агентурная деятельность», «Наемничество», «Создание экстремистского формирования либо участие в нем», «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» и «Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения».

 По версии следствия, въехавший в Белоруссию туристом Кригер по заданию СБУ вел разведку и фотографировал военную технику. Полученные данные он отправил представителю украинской спецслужбы, считает следствие.

20 июля стало известно о вынесении смертного приговора гражданину Германии. 30 июля Кригер обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

буданову только не рассказывайте расстроится, ему ещё крым захватывать

pepelmetal

Как же так, ведь весьмирсними?

pepelmetal

По зелямарафону у них одни перемоги, рассказывают что скоро до Урала дойдут! как же больно им трезветь...

scorpion2777

Украинец бывает иногда нормальным, если родился и вырос в России (СССР), а в укропии таких давно не осталось.