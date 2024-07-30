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«Алису» научили играть музыку для одиноких собак

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики «Яндекса» добавили виртуальному ассистенту «Алисе» музыку для собак, которые остаются дома одни, сообщается в официальном блоге компании.

«Чтобы питомцы не скучали дома без людей, теперь виртуальный ассистент Алиса может включать музыку, созданную на основе рекомендаций кинологов и зоопсихологов», — говорится в сообщении.

Треки были записаны российскими музыкантами, максимальная продолжительность проигрывания плейлиста — почти восемь часов. Отмечается, что положительные эмоции у собак вызывают медленные композиции с протяжными нотами и небольшим числом инструментов.

Согласно результатам всероссийской переписи домашних животных, в 2023 году в России насчитывалось около 25,5 миллиона собак, которых содержат примерно 17,8 миллиона семей. Больше половины таких питомцев живут в городских условиях.

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