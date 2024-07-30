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Чем грозит частая зарядка смартфона по ночам

Источник:
Sibnet.ru
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Частая зарядка смартфона по ночам грозит вздутием аккумулятора, данная пользовательская ошибка пошла в перечень наиболее частных причин такого дефекта элемента питания.

Список подготовило издание TechInsider, которое обратило внимание на участившиеся сообщения о случаях вздутия аккумулятора в смартфонах. В материале отмечается, что для защиты батареи необходимо строго соблюдать правила эксплуатации.

Так, не стоит оставлять телефон на зарядке на всю ночь, так как это может привести к перегреву и повреждению компонентов батареи. Кроме того, рекомендуется избегать полного разряда аккумулятора перед зарядкой.

Другим важным фактором является физическое состояние устройства. Падения и сильные удары могут привести к образованию трещин на аккумуляторе или корпусе смартфона, что в свою очередь может стать причиной разбухания батареи.

Кроме того, следует учитывать особенности окружающей среды. Высокая температура и влажность могут отрицательно сказаться на работе аккумулятора, поэтому не рекомендуется использовать смартфон в экстремальных условиях, например, в бане или при морозе.

Если у смартфона уже началось разбухание аккумулятора, необходимо немедленно отключить его от сети и удалить аккумулятор, если это возможно. Рекомендуется также поместить устройство в пластиковый пакет и передать его специалистам для дальнейшей диагностики и ремонта.

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