Госдума легализовала майнинг криптовалют

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, легализующий в России майнинг криптовалют.

Согласно документу, право добычи криптовалют будут иметь только российские юрлица, а также индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий перечень.

Также право на майнинг получат физические лица, которые не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.

Требования к физическим и юридическим лицам, добывающим цифровую валюту будет устанавливать Кабинет министров вместе с Банком России. Контролировать исполнение данных требований будет Минцифры.