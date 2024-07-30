НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Новый эталон килограмма создадут в России

Источник:
Sibnet.ru
180 4

Российские ученые ведут работы по созданию нового эталона килограмма, где масса будет определена через постоянную Планка, сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Уже создан макет прибора, который способен взвешивать с погрешностью до 10 микрограммов.

«Сейчас уже создан макет нового эталона, который может реализовать новое определение с погрешностью до 10 микрограммов. Я предполагаю, что в перспективе ближайших лет у нас эти работы будут полностью завершены», — сказал Шалаев в интервью РИА Новости.

С 1901 года килограммом считалась масса, равная массе прототипа, хранящегося в Международном бюро мер и весов в городке Севр недалеко от Парижа. Со временем оказалось, что слиток, хранящийся под тремя герметичными колпаками, терял примерно по 50 микрограммов за сто лет.

Работы по созданию нового эталона килограмма начались после вступления в силу решений 26-й Генеральной конференции по мерам и весам, согласно которым основные единицы международной системы СИ должны быть переопределены через фундаментальные физические константы.

В итоге вместо классической платиново-иридиевой гири было решено использовать модель килограмма — так называемые ватт-весы, где реализуется связь значения массы с фундаментальной физической константой — постоянной Планка.


Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Ученые случайно обнаружили эффективное средство от облысения
Титановое сердце впервые пересадили человеку
Обнаружены новые последствия глобального потепления
Геологи обнаружили на океанском дне «темный кислород»
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесли
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Рейнольдс и Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса
Обсуждение (4)
Картина дня
Запад утратил веру в будущие военные успехи Киева
Минобороны сообщило о взятии села Ленинское под Торецком
Россия ударила по позициям ВСУ «супербомбами». ВИДЕО
Госдолг США достиг фантастического размера
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Демонстратор перспектив высокомерным лузерам

corrector

а ты цитируешь только своих двух воспитателей с детсада, которые навсегда остались для тебя авторитетом...

PA3OPBY

Хохлоскот не жалко, только я уверен что там не только отбитые каклы с рагульем и натиными геями были,...

Asd10

Поток деменцированого сознания. Советую тебе не пытаться строить многоуровневые силлогизмы. Пиши проще...