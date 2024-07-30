Новый эталон килограмма создадут в России

Российские ученые ведут работы по созданию нового эталона килограмма, где масса будет определена через постоянную Планка, сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Уже создан макет прибора, который способен взвешивать с погрешностью до 10 микрограммов.

«Сейчас уже создан макет нового эталона, который может реализовать новое определение с погрешностью до 10 микрограммов. Я предполагаю, что в перспективе ближайших лет у нас эти работы будут полностью завершены», — сказал Шалаев в интервью РИА Новости.

С 1901 года килограммом считалась масса, равная массе прототипа, хранящегося в Международном бюро мер и весов в городке Севр недалеко от Парижа. Со временем оказалось, что слиток, хранящийся под тремя герметичными колпаками, терял примерно по 50 микрограммов за сто лет.

Работы по созданию нового эталона килограмма начались после вступления в силу решений 26-й Генеральной конференции по мерам и весам, согласно которым основные единицы международной системы СИ должны быть переопределены через фундаментальные физические константы.

В итоге вместо классической платиново-иридиевой гири было решено использовать модель килограмма — так называемые ватт-весы, где реализуется связь значения массы с фундаментальной физической константой — постоянной Планка.



