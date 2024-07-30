Госдума запретила треш-стримы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете треш-стримов. Доступ к такой информации ограничивается путем обращения контролирующих органов в Роскомнадзор.

Законопроектом дается определение треш-стрима, к ним отнесли информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающую явное неуважение к обществу.

Также под действие закона подпадают действия с признаками противоправных, в том числе насильственных, а также информация, распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

Указывается, что владельцы соцсетей будут обязаны проводить мониторинг в целях выявления такой информации. Изменениями дополняется закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».