Ученые случайно обнаружили эффективное средство от облысения

Международный коллектив ученых случайно обнаружил, что натуральный сахар под названием 2-дезокси-D-рибоза способен эффективно способствовать росту волос.

В ходе экспериментов с участием лабораторных мышей исследователи выяснили, что этот сахар столь же эффективен при восстановлении шерсти у лысеющих грызунов, как и коммерческий препарат для восстановления волос миноксидил.

Изначально ученые хотели узнать, может ли дезоксирибоза ускорить заживление ран. После нанесения этого сахара на кожу животных в виде геля выяснилось, что рост волос на обработанных участках ускорился, повысилась толщина и густота волосяных стержней.

Оказалось, что такой благоприятный эффект был обусловлен способностью сахара стимулировать рост новых кровеносных сосудов, питающий волосяные фолликулы, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Frontiers in Pharmacology.

Дальнейшие исследования показали, что после 20 дней применения геля на основе сахара и миноксидила волосяной покров у мышей с облысением по мужскому типу восстановился на 90%. Препараты на основе 2-дезокси-D-рибозы могут стать эффективным средством от алопеции.