Запад утратил веру в будущие военные успехи Киева

Западные дипломаты и военные эксперты больше не рассчитывают на успехи ВСУ в будущем на фоне успехов российской армии. В качестве единственного выхода из ситуации они видят мирные переговоры по достижению прекращения огня.

«Почти никто в Брюсселе больше не ожидает, чтобы Киев вернул себе утраченные территории», — пишет издание Welt со ссылкой на пожелавших остаться анонимными военных НАТО и дипломатов в Брюсселе.

Аналитики считают, что прорыв второй обороны ВСУ российской армией лишь вопрос времени. После этого украинские части могут начать непрерывно отступать из-за нехватки резервов и боеприпасов.

Издание отмечает, что западные политики считают самым вероятным исходом переход к мирным переговорам в ближайшие 6-9 месяцев. При этом они начнутся вне зависимости от того, кто в январе станет президентом США.