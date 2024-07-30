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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад утратил веру в будущие военные успехи Киева

Источник:
Sibnet.ru
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Западные дипломаты и военные эксперты больше не рассчитывают на успехи ВСУ в будущем на фоне успехов российской армии. В качестве единственного выхода из ситуации они видят мирные переговоры по достижению прекращения огня.

«Почти никто в Брюсселе больше не ожидает, чтобы Киев вернул себе утраченные территории», — пишет издание Welt со ссылкой на пожелавших остаться анонимными военных НАТО и дипломатов в Брюсселе.

Аналитики считают, что прорыв второй обороны ВСУ российской армией лишь вопрос времени. После этого украинские части могут начать непрерывно отступать из-за нехватки резервов и боеприпасов.

Издание отмечает, что западные политики считают самым вероятным исходом переход к мирным переговорам в ближайшие 6-9 месяцев. При этом они начнутся вне зависимости от того, кто в январе станет президентом США.

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Оборона #Конфликты #Армия
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