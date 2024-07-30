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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Подсчитана стоимость владения «Москвичом 6»

Источник:
Sibnet.ru
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«Москвич 6»
Фото: © пресс-служба мэрии Москвы

Стоимость владения седаном «Москвич 6» составит почти 32 тысячи в месяц, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

Стоимость владения «Москвич 6» за пять лет составит 1,92 миллиона рублей, за год — 383,3 тысячи рублей. За месяц расходы будут равняться 31,9 тысячи рублей, а за один километр — 25,55 рубля, приводит Autonews.ru данные НАПИ.

Расчеты проводились для нового автомобиля «Москвич 6» в комплектации Business, его стоимость составляет 2,4 миллиона рублей. Учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге 15 тысяч километров в год.

Стоимость владения автомобилем складывается из расходов на страховку (ОСАГО и каско), покупку резины и ее замену, топливо при среднем расходе, заявленном производителем, техобслуживание и текущий ремонт, оплаты налогов и сборов.

«Москвич 6» — локализованная модель Sehol A5 Plus, которую выпускает китайская компания JAC. Это третья модель в линейке завода.

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