Подсчитана стоимость владения «Москвичом 6»

Стоимость владения седаном «Москвич 6» составит почти 32 тысячи в месяц, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

Стоимость владения «Москвич 6» за пять лет составит 1,92 миллиона рублей, за год — 383,3 тысячи рублей. За месяц расходы будут равняться 31,9 тысячи рублей, а за один километр — 25,55 рубля, приводит Autonews.ru данные НАПИ.

Расчеты проводились для нового автомобиля «Москвич 6» в комплектации Business, его стоимость составляет 2,4 миллиона рублей. Учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге 15 тысяч километров в год.

Стоимость владения автомобилем складывается из расходов на страховку (ОСАГО и каско), покупку резины и ее замену, топливо при среднем расходе, заявленном производителем, техобслуживание и текущий ремонт, оплаты налогов и сборов.

«Москвич 6» — локализованная модель Sehol A5 Plus, которую выпускает китайская компания JAC. Это третья модель в линейке завода.