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Россиян избавят от проверок счетчиков

Источник:
Sibnet.ru
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Системы умного коммерческого учета запустят в России, они будут самостоятельно определять необходимость поверки конкретного счетчика и избавят от этой рутины потребителей, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

«Делать акцент нужно не на умных счетчиках, а на интеллектуальных системах коммерческого учета. Когда все в рамках единой системы проверяет друг друга и с помощью технологий искусственного интеллекта может понять, в какой точке что-то не так с показателями», — сказал Шалаев в интервью РИА Новости.

Такая система позволит отказаться от межповерочного интервала счетчиков. При этом глава Росстандарта уточнил, что любой счетчик, даже если у него есть система встроенной диагностики, все равно является физическим устройством, которое подвержено старению, поэтому счетчики время от времени придется заменять.

Первый ГОСТ на интеллектуальные приборы учета, в котором прописаны общие требования к его работе и тому, как он может быть интегрирован в интеллектуальную системы, уже появился. Пока он относится только к счетчикам электрической энергии, однако в дальнейшем систему масштабируют.

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