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Минобороны сообщило о взятии села Ленинское под Торецком

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска заняли населенный пункт Ленинское (Пивденное) под Торецком в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.

Ленинское (Пивденное) расположено в нескольких километрах к юго-востоку от Торецка — крупного укрепрайона и важного логистического центра ВСУ. Ранее российские войска освободили село Шумы, которое находится севернее.

Кроме того, подразделения Центральной группировки поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР.


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