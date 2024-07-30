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Смартфоны Realme 13 Pro получили искусственный интеллект

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Realme

Компания Realme представила серию смартфонов Realme 13 Pro с искусственным интеллектом, устройства ориентированы на мобильную съемку.

В частности, Realme 13 Pro и 13 Pro+ получили систему обработки фото с помощью искусственного интеллекта и технологии Realme Hyperimage+, объединяющую флагманскую оптику, алгоритмы обработки изображений и облачные ИИ-функции, пишет портал GSMArena.

Новинки получили общий 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью 1200 нит, чип Snapdragon 7s Gen2 и аккумулятор емкостью 5200 мАч. Их основные отличия заключаются в камерах.

Так, базовый Realme 13 Pro оснащается набором из двух камер, основная на 50 мегапикселей выполнена на базе сенсора Sony LYT-600. Старшая модель получила тройную камеру: основной датчик Sony LYT-701 на 50 мегапикселей, а также телеобъектив и ультраширокоугольный модуль.

Смартфоны получили защиту от влаги и пыли по стандарту IP65. Цены на Realme 13 Pro начинаются от 28 тысяч рублей, тогда как Realme 13 Pro+ стоит порядка 34 тысяч рублей.

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GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

Nik3316

обсуждения с подходящими странами...и покажет Москве, что шансов нет...ахахахахаха ох Зеля зеля... "Ну...

saxat

Даже не читаю всякий бред от прапорщика, ткнул минусок и пошёл мимо...