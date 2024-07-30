НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Госдолг США достиг фантастического размера

Источник:
Sibnet.ru
177 0

Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.

На начало президентства Джо Байдена в 2021 году госдолг США находился на уровне 28 триллионов долларов. Он растет пугающими темпами: увеличивается на триллион, примерно, каждые 100 дней.

В МВФ считают, что к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140%. В фонде предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике, и призвали власти США как можно скорее начать сокращение долга.

На обслуживание госдолга уже уходит до 1,2 триллиона долларов в год. Это больше, чем все военные расходы США. Тем временем, в 2024 году дефицит американского бюджета достигнет 2-2,5 триллионов долларов.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Долгосрочные сбережения оказались выгоднее покупки квартир
Банки Китая отказались принимать юани из России
Зафиксирован рекордный перегрев российской экономики
Центробанк резко поднял ключевую ставку
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесли
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Полицейский занялся сексом с пьяной стажеркой на улице
Обсуждение (0)
Картина дня
Минобороны сообщило о взятии села Ленинское под Торецком
Россия ударила по позициям ВСУ «супербомбами». ВИДЕО
Госдолг США достиг фантастического размера
Маск отреагировал на новость о сотне детей Дурова
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
59
Индия допустила создание общего с Россией производства авто
43
Группировка ВСУ угодила в российский «котел»
41
«Искандеры» уничтожили цеха танкового завода в Харькове. ВИДЕО
34
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
33
Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России