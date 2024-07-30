Госдолг США достиг фантастического размера

Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.

На начало президентства Джо Байдена в 2021 году госдолг США находился на уровне 28 триллионов долларов. Он растет пугающими темпами: увеличивается на триллион, примерно, каждые 100 дней.

В МВФ считают, что к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140%. В фонде предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике, и призвали власти США как можно скорее начать сокращение долга.

На обслуживание госдолга уже уходит до 1,2 триллиона долларов в год. Это больше, чем все военные расходы США. Тем временем, в 2024 году дефицит американского бюджета достигнет 2-2,5 триллионов долларов.