Чтение плохих новостей подорвало веру в людей в смысл жизни

Думскроллинг (болезненная страсть к чтению плохих новостей) не просто вгоняет людей в стресс, но и лишает их веры в смысл жизни, к такому выводу пришла международная группа психологов.

Чтение плохих новостей может приводить к пессимистичным мыслям о смысле бытия, подрывать веру в справедливость мира и ухудшать отношение к другим людям, приводит Naked Science отчет ученых, опубликованный Computers in Human Behavior Reports Journal.

Исследователи выявили связь между думскроллингом и экзистенциальной тревогой, то есть беспокойством по поводу смысла существования, вопросов жизни и смерти. Подолгу листая новостные ленты, люди могут видеть травмирующие психику фотографии и информацию, что приводит к повышенному стрессу, тревоге и отчаянию, отметили ученые.

Подобные симптомы часто испытывают пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Кроме того, была найдена связь между думскроллингом и мизантропией, то есть чувством ненависти и недоверия ко всем людям, отчуждения от них, выяснили психологи.