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Профессор рассказала об опасности «гедонистического голода»

Источник:
Sibnet.ru
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Контент о еде в социальных сетях может вызвать «гедонистический голод», предупредила заведующая кафедрой питания и диетологии медицинского факультета Университета «19 мая» (Турция), профессор Пынар Сёкюльмез Кая.

Речь идет о ситуации, когда человек потребляет пищу не в силу базовых потребностей, а ради удовольствия. «Продукты с высоким содержанием углеводов и жиров, которые и делают еду вкусной, быстро повышают уровень сахара в крови, поскольку они насыщены калориями, и могут вызвать у потребителя ощущение вознаграждения», — рассказала Кая газете Sabah.

«В этом случае часто можно слышать такие фразы: "я сыт, но все равно хочется перекусить" или "я наелся, но было бы здорово взять еще и десерт"», — пояснила профессор.

По ее словам, фотографии и видеоролики с изображением еды, публикуемые в социальных сетях, могут спровоцировать гедонистическое потребление.

Кая посоветовала для предотвращения зависимости от потребления пищи ради удовольствия поставить себе цель по достижению идеального веса. Если не поможет, то стоит обратиться к специалисту для лечения расстройства пищевого поведения.

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