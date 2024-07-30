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Ким Чен Ын спас затопленные районы. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Глава КНДР Ким Чен Ын посетил затопленные районы страны и лично руководил спасением людей — кадры распространило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

Из-за сильных ливней из берегов вышла река Амнок, в зоне затопления оказались более 5 тысяч человек.

Ким Чен Ын прибыл в зону бедствия и лично начал руководить спасателями. До этого, по его словам местные чиновники «лодырничали» и полагались на авось.

«Спасенные жители, неожиданно встретившись с товарищем Ким Чен Ыном, который ждал их в аэропорту, где дул сильный ветер с дождем, были тронуты так, что лили слезы бесконечного волнения и благодарности, горячо ликовали», — так ЦТАК описало происходящее.

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Политика #Мир
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