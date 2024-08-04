Психологи объяснили, почему люди видят «лица» у предметов

Люди часто видят у неодушевленных предметов человеческие лица похожие с глазами, носом, бровями. Ученые из Квинслендского университета (Австралия) выяснили, почему так происходит.

Парейдолия, то есть нахождение в облике неодушевленных предметов сходств с человеческим лицом, — распространенное свойство психики. Подобные иллюзии могут возникать как у здоровых людей, так и у имеющих психические отклонения.

Исследователи выяснили, что иллюзорные лица неодушевленных предметов распознаются по тем же принципам и с использованием тех же механизмов, что и реальные человеческие. Более того, эти образы существенно влияют на восприятие пола и эмоций, приводит Naked Science отчет ученых.

В ходе экспериментов выяснилось, что быстрее узнается выражение радости на лицах, которые воспринимали как женские. Сердитое же выражение с меньшим количеством ошибок выявляли на изображениях, которые напоминали лицо мужчины.