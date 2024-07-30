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Маск отреагировал на новость о сотне детей Дурова

Источник:
Sibnet.ru
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что он — биологический отец более 100 детей.

«"Уровень новичка" — Чингисхан», — пошутил Маск выдуманной цитатой Чингисхана в соцсети X.

Дуров опубликовал пост, в котором рассказал, что много лет назад стал донором спермы, и его «высококачественный материал» так понравился специалистам, что они попросили сдать как можно больше. В результате родилось более 100 детей в 12 странах.

Согласно легендам, основатель Монгольской империи Чингисхан имел около 600 потомков. У Маска 12 детей.

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Топ комментариев

nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

Nik3316

обсуждения с подходящими странами...и покажет Москве, что шансов нет...ахахахахаха ох Зеля зеля... "Ну...