Маск отреагировал на новость о сотне детей Дурова

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что он — биологический отец более 100 детей.

«"Уровень новичка" — Чингисхан», — пошутил Маск выдуманной цитатой Чингисхана в соцсети X.

Дуров опубликовал пост, в котором рассказал, что много лет назад стал донором спермы, и его «высококачественный материал» так понравился специалистам, что они попросили сдать как можно больше. В результате родилось более 100 детей в 12 странах.

Согласно легендам, основатель Монгольской империи Чингисхан имел около 600 потомков. У Маска 12 детей.