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Вышел новый трейлер сериала «Взрослые» с датой премьеры

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Взрослые» про трех подруг покажут 5 августа, перед премьерой вышел новый трейлер.

По сюжету, Лиза, Соня и Яна с самого детства вместе, поэтому знают друг о друге абсолютно все. Многие их сверстницы уже работают по профессии, вышли замуж и даже родили детей, но героини подруги в свои 25 лет живут не по сценарию и отказываются следовать общепринятым правилам жизни.

В новом трейлере показали, чем занимаются героини и то, как в один момент все их планы резко меняются. При этом девушки не теряют надежды на светлое будущее.

Режиссером и автором сценария сериала выступила Екатерина Тодоровская, для нее это дебютный сериал. Первый эпизод драмеди «Взрослые» был показан в рамках конкурсной программы VI фестиваля сериалов «Пилот», где был отмечен Специальным призом жюри «За лучший режиссерский дебют».

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Культгид #Кинематограф
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