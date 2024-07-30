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Золотое бикини принцессы Леи продали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Звездные войны»

Золотое бикини принцессы Леи, которое носила актриса Кэрри Фишер «Звездных войнах», было продано на аукционе в США за 175 тысяч долларов.

Изначально лот оценивался в 30 тысяч долларов. В последний раз бикини выставлялось на торги памятных вещей, связанных со «Звездными войнами» в 2015 году, где было продано за 96 тысяч долларов. Личность нового владельца наряда не раскрывается, сообщает издание The Guardian со ссылкой на представителей аукционного дома Heritage Auctions.

Наряд был разработан американской художницей Эгги Жерар Роджерс и состоит из нескольких частей: бикини с набедренной повязкой, длинной юбки с с боковыми вырезами, двух золотых браслетов и ошейника с цепью.

Аксессуары были созданы Ричардом Миллером — главным скульптором компании визуальных Industrial Light & Magic, основанной создателем «Звездных войн» Джорджем Лукасом.

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nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

Nik3316

обсуждения с подходящими странами...и покажет Москве, что шансов нет...ахахахахаха ох Зеля зеля... "Ну...