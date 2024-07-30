Начались съемки исторической драмы «Князь Андрей»

Исторический сериал «Князь Андрей» снимут создатели проектов «София», «Годунов», «Грозный» и «Шаляпин». Съемки уже начались.

События сериала будут развиваться в Древней Руси, XII века – периода жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей.

В центре сюжета молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, он возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси.

Однако властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий видит в своем сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, и наследник великокняжеского престола решается на бунт – объявляет себя самостоятельным владетелем.

Поначалу все его замыслы быстро воплощаются в жизнь: приглашенные из Византии и Европы зодчие строят в Суздальском княжестве белокаменные церкви, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и расцветает торговля. Но, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг.

Роль Андрея Боголюбского в картине исполнит Александр Голубев. Также в фильме заняты: Александр Балуев, Сергей Безруков, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Борис Каморзин, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Станислав Любшин.

Съемки многосерийного фильма «Князь Андрей» пройдут в Москве, Суздале, Владимире, Боголюбово и Твери. Телевизионная премьера запланирована в эфире канала «Россия».