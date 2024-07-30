США направят Киеву очередной пакет военной помощи на сумму порядка полутора миллиардов долларов, выделенных из Фонда поддержки оборонных инициатив Украины (USAI), сообщает пресс-служба Пентагона.

«Пакет включает в себя средства по наращиванию возможностей ПВО Украины, огнестрельное и противотанковое оружие», — приводит РИА Новости заявление Пентагона.

Пакет будет включать ракеты NASAMS и HIMARS, боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, системы электронного подавления, запчасти и услуги по предоставлению снимков с коммерческих спутников.

Выделение денег в рамках USAI означает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными предприятиями на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправляет Киеву уже имеющееся на складах Пентагона вооружение.