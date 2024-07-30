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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США выделили Украине помощь — ракеты NASAMS и HIMARS

Источник:
РИА Новости
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США направят Киеву очередной пакет военной помощи на сумму порядка полутора миллиардов долларов, выделенных из Фонда поддержки оборонных инициатив Украины (USAI), сообщает пресс-служба Пентагона.

«Пакет включает в себя средства по наращиванию возможностей ПВО Украины, огнестрельное и противотанковое оружие», — приводит РИА Новости заявление Пентагона.

Пакет будет включать ракеты NASAMS и HIMARS, боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, системы электронного подавления, запчасти и услуги по предоставлению снимков с коммерческих спутников.

Выделение денег в рамках USAI означает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными предприятиями на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправляет Киеву уже имеющееся на складах Пентагона вооружение.

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Топ комментариев

nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

Nik3316

обсуждения с подходящими странами...и покажет Москве, что шансов нет...ахахахахаха ох Зеля зеля... "Ну...