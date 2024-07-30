Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что у него более сотни биологических детей в 12 странах.

«Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» — написал Дуров в своем телеграм-канале. По его словам, 15 лет назад его друг обратился к нему с просьбой сдать сперму, поскольку у них с женой были проблемы с фертильностью.

«Руководитель клиники сказал мне, что "высококачественного донорского материала" не хватает и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар. Это прозвучало достаточно безумно, чтобы заставить меня записаться на донорство спермы», — пояснил Дуров.

Его донорская деятельность помогла более чем сотне пар в 12 странах завести детей. Теперь он планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям было легче находить друг друга.