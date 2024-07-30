Президент Финляндии выступил за мирные переговоры по Украине

Президент Финляндии Александер Стубб призвал к началу мирных переговоров по Украине с участием России.

«Сейчас мы приближаемся к моменту, когда следует начинать переговоры. Реальность такова, что к этим переговорам следует привлечь Китай, страны глобального Юга и Россию», — приводит ТАСС слова Стубба, сказанные им в интервью французским СМИ.

При этом он подчеркнул, что Китай обладает значительными возможностями, чтобы содействовать прекращению конфликта. Стубб также отметил, что необходимо вести речь именно о разрешении конфликта, «а не просто об умиротворении».

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО.

Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.