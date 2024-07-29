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Жирафа с необычной шеей заметили в Африке. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Молодого жирафа с зигзагообразной шеей заметили в национальном парке Крюгера в Южной Африке, фото животного в своих соцсетях опубликовала блогер Линн Скотт.

Точное место и время, когда был выполнен кадр, девушка не раскрыла, чтобы обезопасить животное. По ее словам, жираф стоял неподвижно, однако его состояние указывало на хорошее самочувствие.

Жираф с деформированной шеей
Жираф с деформированной шеей
Фото: © Lynn Scott

В комментариях пользователи предположили, что у жирафа была сломана шея. Скорее всего, повреждение он получил во время схватки с другим самцом. Однако деформация также может быть врожденной.

Известны случаи, когда жирафы выживали после перелома шеи. Так, в 2015 году фотографы заметили особь с изогнутой шеей в Национальном парке Серенгети в Танзании. Оказалось, что самец сломал шею во время драки с соперником пятью годами ранее.

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Жизнь #Звери
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Топ комментариев

nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

Nik3316

обсуждения с подходящими странами...и покажет Москве, что шансов нет...ахахахахаха ох Зеля зеля... "Ну...