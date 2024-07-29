Жирафа с необычной шеей заметили в Африке. ФОТО

Молодого жирафа с зигзагообразной шеей заметили в национальном парке Крюгера в Южной Африке, фото животного в своих соцсетях опубликовала блогер Линн Скотт.

Точное место и время, когда был выполнен кадр, девушка не раскрыла, чтобы обезопасить животное. По ее словам, жираф стоял неподвижно, однако его состояние указывало на хорошее самочувствие.

Жираф с деформированной шеей Фото: © Lynn Scott

В комментариях пользователи предположили, что у жирафа была сломана шея. Скорее всего, повреждение он получил во время схватки с другим самцом. Однако деформация также может быть врожденной.

Известны случаи, когда жирафы выживали после перелома шеи. Так, в 2015 году фотографы заметили особь с изогнутой шеей в Национальном парке Серенгети в Танзании. Оказалось, что самец сломал шею во время драки с соперником пятью годами ранее.