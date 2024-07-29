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Германия оценила «ракетное предупреждение» Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Немецкие власти приняли к сведению заявление президента Владимира Путина, который пригрозил в ответ на размещение американских высокоточных ракет в Германии отказаться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности.

Официальный представитель правительства ФРГ отметила, что размещение американских ракет носит сдерживающий характер, так как Россия своими действиями уже изменила стратегический баланс в Европе, передает Sddeutsche Zeitung.

В частности, Берлин указал на размещение комплексов «Искандер» в Калининградской области, при этом они могут быть оснащены ядерным оружием. Дальность комплекса составляет порядка 500 километров, что достаточно для нанесения ударов по немецким городам.

Ранее Путин сообщил, что Москва при размещении на немецкой территории ракет США может отказаться от одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

Вашингтон намерен разместить дальнобойное оружие в Германии после 2026 года. Речь идет о крылатых ракетах «Томагавк» с дальностью действия до 2,5 тысячи километров, зенитных ракетах SM-6 с дальностью 450 километров, а также будущих гиперзвуковых комплексов.

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Политика #Мир #Оружие
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