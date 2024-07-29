Новым гражданам России предложили двухлетнюю службу в армии

Госдума рассматривает возможность увеличения срока службы в армии для новых граждан России, сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.

«Дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст», — говорится в сообщении.

Также предлагается сделать обязательным условием приема в гражданство России постановку на воинский учет, процедура будет происходить одновременно с получением паспорта гражданина России.

Поправки собираются рассмотреть до 5 августа. Сейчас призывной возраст в России с 2024 года — от 18 до 30 лет, при этом граждане служат по призыву один год.