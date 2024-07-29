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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новым гражданам России предложили двухлетнюю службу в армии

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума рассматривает возможность увеличения срока службы в армии для новых граждан России, сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.

«Дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст», — говорится в сообщении.

Также предлагается сделать обязательным условием приема в гражданство России постановку на воинский учет, процедура будет происходить одновременно с получением паспорта гражданина России.

Поправки собираются рассмотреть до 5 августа. Сейчас призывной возраст в России с 2024 года — от 18 до 30 лет, при этом граждане служат по призыву один год.

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Оборона #Армия #Россия
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nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

Nik3316

обсуждения с подходящими странами...и покажет Москве, что шансов нет...ахахахахаха ох Зеля зеля... "Ну...