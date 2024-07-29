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Названы простые способы достижения долголетия

Источник:
Sibnet.ru
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Позитивное мышление, регулярные физические упражнения и наличие цели в жизни помогают увеличить продолжительность жизни, такие рекомендации дали специалисты центра исследования старения при Королевском колледже Лондона.

В частности, согласно данным исследования, оптимистичные женщины жили в среднем на 5,4% дольше, чем участницы эксперимента, не обладающие таким личностным качеством. В пересчете «бонус» составил примерно 4,4 года, пишет Daily Mail.

Стресс, связанный с негативным мышлением, повышает кровяное давление и риск развития депрессии. Это может ускорить развитие многих возрастных заболеваний. Позитивный настрой, напротив, помогает защитить здоровье.

Наличие цели в жизни не менее важно для здоровья. Глубокое и значимое стремление к чему-либо не только помогает снизить риск развития депрессии, но и избавиться от одиночества, выступающего фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Хорошо известно, что недостаток физических упражнений может сократить продолжительность жизни. При этом стремиться к выдающимся спортивным достижениям не обязательно. Простых регулярных упражнений вполне достаточно для физического благополучия.

Так, приседания, отжимания и другие элементы несложной гимнастики способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и преждевременного летального исхода почти на 20%.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

Nik3316

обсуждения с подходящими странами...и покажет Москве, что шансов нет...ахахахахаха ох Зеля зеля... "Ну...