Названы простые способы достижения долголетия

Позитивное мышление, регулярные физические упражнения и наличие цели в жизни помогают увеличить продолжительность жизни, такие рекомендации дали специалисты центра исследования старения при Королевском колледже Лондона.

В частности, согласно данным исследования, оптимистичные женщины жили в среднем на 5,4% дольше, чем участницы эксперимента, не обладающие таким личностным качеством. В пересчете «бонус» составил примерно 4,4 года, пишет Daily Mail.

Стресс, связанный с негативным мышлением, повышает кровяное давление и риск развития депрессии. Это может ускорить развитие многих возрастных заболеваний. Позитивный настрой, напротив, помогает защитить здоровье.

Наличие цели в жизни не менее важно для здоровья. Глубокое и значимое стремление к чему-либо не только помогает снизить риск развития депрессии, но и избавиться от одиночества, выступающего фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Хорошо известно, что недостаток физических упражнений может сократить продолжительность жизни. При этом стремиться к выдающимся спортивным достижениям не обязательно. Простых регулярных упражнений вполне достаточно для физического благополучия.

Так, приседания, отжимания и другие элементы несложной гимнастики способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и преждевременного летального исхода почти на 20%.